STARMAN 今日价格

STARMAN (STARMAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.82%。当前 STARMAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STARMAN。

STARMAN 目前市值在 $ 119,273 排名第 #-，流通供应量为 1.00B STARMAN。过去 24 小时内，STARMAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00368203，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STARMAN 在过去一小时内波动了 -1.01%，过去7 天内波动了 +10.11%。过去一天，总交易量达到 $ 9.64K。

STARMAN（STARMAN）市场信息

市值 $ 119.27K$ 119.27K $ 119.27K 成交量（24H） $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K 完全稀释市值 $ 119.27K$ 119.27K $ 119.27K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

STARMAN 的当前市值为 $ 119.27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.64K。STARMAN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 119.27K。