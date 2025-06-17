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Stargaze 价格 (STARS)

USD

Stargaze (STARS) 实时价格图表

$0.00102836
$0.00102836$0.00102836
-1.30%(1D)

今天 Stargaze (STARS) 的价格

今天 Stargaze (STARS) 的实时价格为 0.00102885 USD。目前其市值为 $ 2.79M USD。STARS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stargaze 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Stargaze 当天价格变化为 -1.20%
- 其循环供应量为 2.71B USD

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Stargaze (STARS) 价格表现 USD

今天内，Stargaze 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Stargaze 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001341588
在过去60天内，Stargaze 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003654291
在过去90天内，Stargaze 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001613981482794762

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.20%
30天$ -0.0001341588-13.03%
60天$ -0.0003654291-35.51%
90天$ -0.001613981482794762-61.07%

Stargaze (STARS) 价格分析

Stargaze 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0010278
$ 0.0010278$ 0.0010278

$ 0.00107677
$ 0.00107677$ 0.00107677

$ 0.83741
$ 0.83741$ 0.83741

-0.18%

-1.20%

-12.36%

Stargaze (STARS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
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2.71B
2.71B 2.71B

什么是Stargaze (STARS)

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Stargaze (STARS) 资源

官网

Stargaze（STARS）代币经济

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大家还在问：关于 Stargaze (STARS) 的其他问题

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STARS 兑换为当地货币

1 STARS 兑换 VND
27.07418775
1 STARS 兑换 AUD
A$0.001563852
1 STARS 兑换 GBP
0.0007510605
1 STARS 兑换 EUR
0.000884811
1 STARS 兑换 USD
$0.00102885
1 STARS 兑换 MYR
RM0.004362324
1 STARS 兑换 TRY
0.040516113
1 STARS 兑换 JPY
¥0.148668825
1 STARS 兑换 RUB
0.08066184
1 STARS 兑换 INR
0.0887383125
1 STARS 兑换 IDR
Rp16.866390744
1 STARS 兑换 KRW
1.4036086125
1 STARS 兑换 PHP
0.0584283915
1 STARS 兑换 EGP
￡E.0.051586539
1 STARS 兑换 BRL
R$0.0056483865
1 STARS 兑换 CAD
C$0.0013889475
1 STARS 兑换 BDT
0.125766624
1 STARS 兑换 NGN
1.5901802715
1 STARS 兑换 UAH
0.0427281405
1 STARS 兑换 VES
Bs0.1049427
1 STARS 兑换 PKR
Rs0.29137032
1 STARS 兑换 KZT
0.5273370675
1 STARS 兑换 THB
฿0.033437625
1 STARS 兑换 TWD
NT$0.0303613635
1 STARS 兑换 AED
د.إ0.0037758795
1 STARS 兑换 CHF
Fr0.0008333685
1 STARS 兑换 HKD
HK$0.008066184
1 STARS 兑换 MAD
.د.م0.009362535
1 STARS 兑换 MXN
$0.0194761305