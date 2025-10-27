Stargate Bridged WETH（WETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 3,920.7 24H最高价 $ 4,177.85 历史最高 $ 4,751.86 最低价 $ 3,428.61 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） +5.61% 漲跌幅（7D） +3.87%

Stargate Bridged WETH（WETH）当前实时价格为 $4,177.81。过去 24 小时内，WETH 的交易价格在 $ 3,920.7 至 $ 4,177.85 之间波动，市场活跃度显著。WETH 的历史最高价为 $ 4,751.86，历史最低价为 $ 3,428.61。

从短期表现来看，WETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 +5.61%，过去 7 天内累计变动为 +3.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Stargate Bridged WETH（WETH）市场信息

市值 $ 155.02M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 155.02M 流通量 37.11K 总供应量 37,113.89870131503

Stargate Bridged WETH 的当前市值为 $ 155.02M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WETH 的流通量为 37.11K，总供应量是 37113.89870131503，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.02M。