Stargate Bridged USDT0（USDT0）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.998036 24H最高价 $ 1.006 历史最高 $ 1.013 最低价 $ 0.93476 涨跌幅（1H） -0.04% 涨跌幅（1D） +0.04% 漲跌幅（7D） +0.08%

Stargate Bridged USDT0（USDT0）当前实时价格为 $1.002。过去 24 小时内，USDT0 的交易价格在 $ 0.998036 至 $ 1.006 之间波动，市场活跃度显著。USDT0 的历史最高价为 $ 1.013，历史最低价为 $ 0.93476。

从短期表现来看，USDT0 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.04%，过去 24 小时内变动为 +0.04%，过去 7 天内累计变动为 +0.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Stargate Bridged USDT0（USDT0）市场信息

市值 $ 2.91M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.91M 流通量 2.91M 总供应量 2,905,401.024031

Stargate Bridged USDT0 的当前市值为 $ 2.91M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDT0 的流通量为 2.91M，总供应量是 2905401.024031，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.91M。