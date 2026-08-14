Stargate Bridged USDT 今日价格

Stargate Bridged USDT (USDT) 今日实时价格为 $ 0.996893，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 USDT 兑 USD 的汇率为 $ 0.996893 每 USDT。

Stargate Bridged USDT 目前市值在 $ 2,472,068 排名第 #-，流通供应量为 2.47M USDT。过去 24 小时内，USDT 的交易价格在 $ 0.99064（低点）和 $ 1.055（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.44，而历史最低价为 $ 0.828793。

短期表现方面，USDT 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 +0.18%。过去一天，总交易量达到 $ 64.59K。

Stargate Bridged USDT（USDT）市场信息

市值 $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M 成交量（24H） $ 64.59K$ 64.59K $ 64.59K 完全稀释市值 $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M 流通量 2.47M 2.47M 2.47M 总供应量 2,474,991.0 2,474,991.0 2,474,991.0

Stargate Bridged USDT 的当前市值为 $ 2.47M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 64.59K。USDT 的流通量为 2.47M，总供应量是 2474991.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.47M。