Stargate Bridged USDC（USDC.E）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.998751 $ 0.998751 $ 0.998751 24H最低价 $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24H最高价 24H最低价 $ 0.998751$ 0.998751 $ 0.998751 24H最高价 $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 历史最高 $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 最低价 $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02%

Stargate Bridged USDC（USDC.E）当前实时价格为 $0.999796。过去 24 小时内，USDC.E 的交易价格在 $ 0.998751 至 $ 1.002 之间波动，市场活跃度显著。USDC.E 的历史最高价为 $ 1.011，历史最低价为 $ 0.989603。

从短期表现来看，USDC.E 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 -0.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Stargate Bridged USDC（USDC.E）市场信息

市值 $ 119.40M$ 119.40M $ 119.40M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 119.49M$ 119.49M $ 119.49M 流通量 119.42M 119.42M 119.42M 总供应量 119,512,546.73703 119,512,546.73703 119,512,546.73703

Stargate Bridged USDC 的当前市值为 $ 119.40M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDC.E 的流通量为 119.42M，总供应量是 119512546.73703，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 119.49M。