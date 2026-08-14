Starcoin 今日价格

Starcoin (STC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.68%。当前 STC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STC。

Starcoin 目前市值在 $ 73,908 排名第 #-，流通供应量为 387.38M STC。过去 24 小时内，STC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.140777，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STC 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -6.10%。过去一天，总交易量达到 --。

Starcoin（STC）市场信息

市值 $ 73.91K$ 73.91K $ 73.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 73.91K$ 73.91K $ 73.91K 流通量 387.38M 387.38M 387.38M 总供应量 387,381,816.0 387,381,816.0 387,381,816.0

Starcoin 的当前市值为 $ 73.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STC 的流通量为 387.38M，总供应量是 387381816.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 73.91K。