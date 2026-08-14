Star Atlas DAO 今日价格

Star Atlas DAO (POLIS) 今日实时价格为 $ 0.00909583，过去 24 小时内变化了 2.09%。当前 POLIS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00909583 每 POLIS。

Star Atlas DAO 目前市值在 $ 2,663,989 排名第 #-，流通供应量为 292.87M POLIS。过去 24 小时内，POLIS 的交易价格在 $ 0.00891782（低点）和 $ 0.00936613（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 18.55，而历史最低价为 $ 0.00796931。

短期表现方面，POLIS 在过去一小时内波动了 +0.30%，过去7 天内波动了 -6.63%。过去一天，总交易量达到 $ 9.72K。

Star Atlas DAO（POLIS）市场信息

市值 $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M 成交量（24H） $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K 完全稀释市值 $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M 流通量 292.87M 292.87M 292.87M 总供应量 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

Star Atlas DAO 的当前市值为 $ 2.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.72K。POLIS 的流通量为 292.87M，总供应量是 360000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.27M。