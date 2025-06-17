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StandX DUSD 价格 (DUSD)

USD

StandX DUSD (DUSD) 实时价格图表

$0.999662
$0.999662$0.999662
0.00%(1D)

今天 StandX DUSD (DUSD) 的价格

今天 StandX DUSD (DUSD) 的实时价格为 0.999664 USD。目前其市值为 $ 31.37M USD。DUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
StandX DUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- StandX DUSD 当天价格变化为 +0.05%
- 其循环供应量为 31.39M USD

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StandX DUSD (DUSD) 价格表现 USD

今天内，StandX DUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00052856
在过去30天内，StandX DUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，StandX DUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，StandX DUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00052856+0.05%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

StandX DUSD (DUSD) 价格分析

StandX DUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.998718
$ 0.998718$ 0.998718

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

-0.00%

+0.05%

+0.00%

StandX DUSD (DUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 31.37M
$ 31.37M$ 31.37M

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31.39M
31.39M 31.39M

什么是StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

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StandX DUSD (DUSD) 资源

白皮书
官网

StandX DUSD（DUSD）代币经济

了解 StandX DUSD（DUSD）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DUSD 代币的完整经济学

大家还在问：关于 StandX DUSD (DUSD) 的其他问题

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DUSD 兑换为当地货币

1 DUSD 兑换 VND
26,306.15816
1 DUSD 兑换 AUD
A$1.51948928
1 DUSD 兑换 GBP
0.72975472
1 DUSD 兑换 EUR
0.85971104
1 DUSD 兑换 USD
$0.999664
1 DUSD 兑换 MYR
RM4.23857536
1 DUSD 兑换 TRY
39.37676496
1 DUSD 兑换 JPY
¥144.58140432
1 DUSD 兑换 RUB
78.3736576
1 DUSD 兑换 INR
86.22102
1 DUSD 兑换 IDR
Rp16,387.93180416
1 DUSD 兑换 KRW
1,363.791612
1 DUSD 兑换 PHP
56.730932
1 DUSD 兑换 EGP
￡E.50.10315968
1 DUSD 兑换 BRL
R$5.48815536
1 DUSD 兑换 CAD
C$1.3495464
1 DUSD 兑换 BDT
122.19892736
1 DUSD 兑换 NGN
1,545.07068176
1 DUSD 兑换 UAH
41.5360392
1 DUSD 兑换 VES
Bs101.965728
1 DUSD 兑换 PKR
Rs282.94489856
1 DUSD 兑换 KZT
512.3777832
1 DUSD 兑换 THB
฿32.50907328
1 DUSD 兑换 TWD
NT$29.47009472
1 DUSD 兑换 AED
د.إ3.66876688
1 DUSD 兑换 CHF
Fr0.80972784
1 DUSD 兑换 HKD
HK$7.83736576
1 DUSD 兑换 MAD
.د.م9.10693904
1 DUSD 兑换 MXN
$18.92363952