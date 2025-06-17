StandX DUSD 价格 (DUSD)
今天 StandX DUSD (DUSD) 的实时价格为 0.999664 USD。目前其市值为 $ 31.37M USD。DUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
StandX DUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- StandX DUSD 当天价格变化为 +0.05%
- 其循环供应量为 31.39M USD
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今天内，StandX DUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00052856。
在过去30天内，StandX DUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，StandX DUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，StandX DUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00052856
|+0.05%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
StandX DUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.00%
+0.05%
+0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.
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|1 DUSD 兑换 VND
₫26,306.15816
|1 DUSD 兑换 AUD
A$1.51948928
|1 DUSD 兑换 GBP
￡0.72975472
|1 DUSD 兑换 EUR
€0.85971104
|1 DUSD 兑换 USD
$0.999664
|1 DUSD 兑换 MYR
RM4.23857536
|1 DUSD 兑换 TRY
₺39.37676496
|1 DUSD 兑换 JPY
¥144.58140432
|1 DUSD 兑换 RUB
₽78.3736576
|1 DUSD 兑换 INR
₹86.22102
|1 DUSD 兑换 IDR
Rp16,387.93180416
|1 DUSD 兑换 KRW
₩1,363.791612
|1 DUSD 兑换 PHP
₱56.730932
|1 DUSD 兑换 EGP
￡E.50.10315968
|1 DUSD 兑换 BRL
R$5.48815536
|1 DUSD 兑换 CAD
C$1.3495464
|1 DUSD 兑换 BDT
৳122.19892736
|1 DUSD 兑换 NGN
₦1,545.07068176
|1 DUSD 兑换 UAH
₴41.5360392
|1 DUSD 兑换 VES
Bs101.965728
|1 DUSD 兑换 PKR
Rs282.94489856
|1 DUSD 兑换 KZT
₸512.3777832
|1 DUSD 兑换 THB
฿32.50907328
|1 DUSD 兑换 TWD
NT$29.47009472
|1 DUSD 兑换 AED
د.إ3.66876688
|1 DUSD 兑换 CHF
Fr0.80972784
|1 DUSD 兑换 HKD
HK$7.83736576
|1 DUSD 兑换 MAD
.د.م9.10693904
|1 DUSD 兑换 MXN
$18.92363952