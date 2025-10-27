Standard Protocol（STND）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.03% 涨跌幅（1D） +7.22% 漲跌幅（7D） +12.37% 漲跌幅（7D） +12.37%

Standard Protocol（STND）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，STND 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。STND 的历史最高价为 $ 3.06，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，STND 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 +7.22%，过去 7 天内累计变动为 +12.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Standard Protocol（STND）市场信息

市值 $ 80.76K$ 80.76K $ 80.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 88.77K$ 88.77K $ 88.77K 流通量 90.97M 90.97M 90.97M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Standard Protocol 的当前市值为 $ 80.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STND 的流通量为 90.97M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.77K。