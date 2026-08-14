Stand With Crypto Fund 今日价格

Stand With Crypto Fund (SWC) 今日实时价格为 $ 0.01430025，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SWC 兑 USD 的汇率为 $ 0.01430025 每 SWC。

Stand With Crypto Fund 目前市值在 $ 14,300.25 排名第 #-，流通供应量为 1.00M SWC。过去 24 小时内，SWC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.25，而历史最低价为 $ 0.01399517。

短期表现方面，SWC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -4.70%。过去一天，总交易量达到 $ 2.86。

Stand With Crypto Fund（SWC）市场信息

市值 $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K 成交量（24H） $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 完全稀释市值 $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Stand With Crypto Fund 的当前市值为 $ 14.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.86。SWC 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.30K。