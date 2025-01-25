StakeWise Staked GNO 价格 (OSGNO)

USD

StakeWise Staked GNO (OSGNO) 实时价格图表

$236.29
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-0.30%(1D)

今天 StakeWise Staked GNO (OSGNO) 的价格

今天 StakeWise Staked GNO (OSGNO) 的实时价格为 236.29 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OSGNO 兑换 USD 的价格为实时更新。
StakeWise Staked GNO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.71K USD
- StakeWise Staked GNO 当天价格变化为 -0.38%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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StakeWise Staked GNO (OSGNO) 价格表现 USD

今天内，StakeWise Staked GNO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9096073389781
在过去30天内，StakeWise Staked GNO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -47.3987106950
在过去60天内，StakeWise Staked GNO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -35.9057541270
在过去90天内，StakeWise Staked GNO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.7729999907552

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.9096073389781-0.38%
30天$ -47.3987106950-20.05%
60天$ -35.9057541270-15.19%
90天$ -5.7729999907552-2.38%

StakeWise Staked GNO (OSGNO) 价格分析

StakeWise Staked GNO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 233.8
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$ 246.41
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$ 317.19
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+0.56%

-0.38%

-10.39%

StakeWise Staked GNO (OSGNO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.71K
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什么是StakeWise Staked GNO (OSGNO)

StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.

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StakeWise Staked GNO (OSGNO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 StakeWise Staked GNO (OSGNO) 的其他问题

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OSGNO 兑换为当地货币

1 OSGNO 兑换 AUD
A$373.3382
1 OSGNO 兑换 GBP
189.032
1 OSGNO 兑换 EUR
224.4755
1 OSGNO 兑换 USD
$236.29
1 OSGNO 兑换 MYR
RM1,032.5873
1 OSGNO 兑换 TRY
8,421.3756
1 OSGNO 兑换 JPY
¥36,868.3287
1 OSGNO 兑换 RUB
23,087.8959
1 OSGNO 兑换 INR
20,363.4722
1 OSGNO 兑换 IDR
Rp3,811,128.4987
1 OSGNO 兑换 PHP
13,763.8925
1 OSGNO 兑换 EGP
￡E.11,873.5725
1 OSGNO 兑换 BRL
R$1,396.4739
1 OSGNO 兑换 CAD
C$337.8947
1 OSGNO 兑换 BDT
28,825.0171
1 OSGNO 兑换 NGN
368,052.3927
1 OSGNO 兑换 UAH
9,905.2768
1 OSGNO 兑换 VES
Bs13,232.24
1 OSGNO 兑换 PKR
Rs65,799.6763
1 OSGNO 兑换 KZT
122,428.9377
1 OSGNO 兑换 THB
฿7,927.5295
1 OSGNO 兑换 TWD
NT$7,736.1346
1 OSGNO 兑换 CHF
Fr212.661
1 OSGNO 兑换 HKD
HK$1,838.3362
1 OSGNO 兑换 MAD
.د.م2,355.8113