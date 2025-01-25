StakeWise Staked GNO 价格 (OSGNO)
今天 StakeWise Staked GNO (OSGNO) 的实时价格为 236.29 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OSGNO 兑换 USD 的价格为实时更新。
StakeWise Staked GNO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.71K USD
- StakeWise Staked GNO 当天价格变化为 -0.38%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，StakeWise Staked GNO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9096073389781。
在过去30天内，StakeWise Staked GNO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -47.3987106950。
在过去60天内，StakeWise Staked GNO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -35.9057541270。
在过去90天内，StakeWise Staked GNO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.7729999907552。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.9096073389781
|-0.38%
|30天
|$ -47.3987106950
|-20.05%
|60天
|$ -35.9057541270
|-15.19%
|90天
|$ -5.7729999907552
|-2.38%
StakeWise Staked GNO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.56%
-0.38%
-10.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.
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|1 OSGNO 兑换 AUD
A$373.3382
|1 OSGNO 兑换 GBP
￡189.032
|1 OSGNO 兑换 EUR
€224.4755
|1 OSGNO 兑换 USD
$236.29
|1 OSGNO 兑换 MYR
RM1,032.5873
|1 OSGNO 兑换 TRY
₺8,421.3756
|1 OSGNO 兑换 JPY
¥36,868.3287
|1 OSGNO 兑换 RUB
₽23,087.8959
|1 OSGNO 兑换 INR
₹20,363.4722
|1 OSGNO 兑换 IDR
Rp3,811,128.4987
|1 OSGNO 兑换 PHP
₱13,763.8925
|1 OSGNO 兑换 EGP
￡E.11,873.5725
|1 OSGNO 兑换 BRL
R$1,396.4739
|1 OSGNO 兑换 CAD
C$337.8947
|1 OSGNO 兑换 BDT
৳28,825.0171
|1 OSGNO 兑换 NGN
₦368,052.3927
|1 OSGNO 兑换 UAH
₴9,905.2768
|1 OSGNO 兑换 VES
Bs13,232.24
|1 OSGNO 兑换 PKR
Rs65,799.6763
|1 OSGNO 兑换 KZT
₸122,428.9377
|1 OSGNO 兑换 THB
฿7,927.5295
|1 OSGNO 兑换 TWD
NT$7,736.1346
|1 OSGNO 兑换 CHF
Fr212.661
|1 OSGNO 兑换 HKD
HK$1,838.3362
|1 OSGNO 兑换 MAD
.د.م2,355.8113