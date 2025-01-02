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StakeWise Staked ETH 价格 (OSETH)

USD

StakeWise Staked ETH (OSETH) 实时价格图表

$3,577.5
$3,577.5$3,577.5
+3.50%(1D)

今天 StakeWise Staked ETH (OSETH) 的价格

今天 StakeWise Staked ETH (OSETH) 的实时价格为 3,577.48 USD。目前其市值为 $ 158.44M USD。OSETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
StakeWise Staked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 265.02K USD
- StakeWise Staked ETH 当天价格变化为 +3.55%
- 其循环供应量为 44.29K USD

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StakeWise Staked ETH (OSETH) 价格表现 USD

今天内，StakeWise Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +122.64
在过去30天内，StakeWise Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -134.1762493840
在过去60天内，StakeWise Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,467.1256212440
在过去90天内，StakeWise Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,117.519562097816

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +122.64+3.55%
30天$ -134.1762493840-3.75%
60天$ +1,467.1256212440+41.01%
90天$ +1,117.519562097816+45.43%

StakeWise Staked ETH (OSETH) 价格分析

StakeWise Staked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,438.25
$ 3,438.25$ 3,438.25

$ 3,594.61
$ 3,594.61$ 3,594.61

$ 4,228.59
$ 4,228.59$ 4,228.59

-0.30%

+3.55%

+2.45%

StakeWise Staked ETH (OSETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 158.44M
$ 158.44M$ 158.44M

$ 265.02K
$ 265.02K$ 265.02K

44.29K
44.29K 44.29K

什么是StakeWise Staked ETH (OSETH)

Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.

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StakeWise Staked ETH (OSETH) 资源

白皮书
官网

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OSETH 兑换为当地货币

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A$5,759.7428
1 OSETH 兑换 GBP
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1 OSETH 兑换 EUR
3,434.3808
1 OSETH 兑换 USD
$3,577.48
1 OSETH 兑换 MYR
RM15,991.3356
1 OSETH 兑换 TRY
126,320.8188
1 OSETH 兑换 JPY
¥561,163.5128
1 OSETH 兑换 RUB
398,889.02
1 OSETH 兑换 INR
306,804.6848
1 OSETH 兑换 IDR
Rp57,701,282.2444
1 OSETH 兑换 PHP
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1 OSETH 兑换 EGP
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1 OSETH 兑换 BRL
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1 OSETH 兑换 CAD
C$5,151.5712
1 OSETH 兑换 BDT
427,508.86
1 OSETH 兑换 NGN
5,529,317.3132
1 OSETH 兑换 UAH
150,647.6828
1 OSETH 兑换 VES
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1 OSETH 兑换 PKR
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