StakeWise Staked ETH 价格 (OSETH)
今天 StakeWise Staked ETH (OSETH) 的实时价格为 3,577.48 USD。目前其市值为 $ 158.44M USD。OSETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
StakeWise Staked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 265.02K USD
- StakeWise Staked ETH 当天价格变化为 +3.55%
- 其循环供应量为 44.29K USD
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今天内，StakeWise Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +122.64。
在过去30天内，StakeWise Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -134.1762493840。
在过去60天内，StakeWise Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,467.1256212440。
在过去90天内，StakeWise Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,117.519562097816。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +122.64
|+3.55%
|30天
|$ -134.1762493840
|-3.75%
|60天
|$ +1,467.1256212440
|+41.01%
|90天
|$ +1,117.519562097816
|+45.43%
StakeWise Staked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.30%
+3.55%
+2.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.
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|1 OSETH 兑换 AUD
A$5,759.7428
|1 OSETH 兑换 GBP
￡2,861.984
|1 OSETH 兑换 EUR
€3,434.3808
|1 OSETH 兑换 USD
$3,577.48
|1 OSETH 兑换 MYR
RM15,991.3356
|1 OSETH 兑换 TRY
₺126,320.8188
|1 OSETH 兑换 JPY
¥561,163.5128
|1 OSETH 兑换 RUB
₽398,889.02
|1 OSETH 兑换 INR
₹306,804.6848
|1 OSETH 兑换 IDR
Rp57,701,282.2444
|1 OSETH 兑换 PHP
₱207,028.7676
|1 OSETH 兑换 EGP
￡E.181,557.11
|1 OSETH 兑换 BRL
R$22,216.1508
|1 OSETH 兑换 CAD
C$5,151.5712
|1 OSETH 兑换 BDT
৳427,508.86
|1 OSETH 兑换 NGN
₦5,529,317.3132
|1 OSETH 兑换 UAH
₴150,647.6828
|1 OSETH 兑换 VES
Bs182,451.48
|1 OSETH 兑换 PKR
Rs997,043.676
|1 OSETH 兑换 KZT
₸1,877,926.5764
|1 OSETH 兑换 THB
฿122,528.69
|1 OSETH 兑换 TWD
NT$117,699.092
|1 OSETH 兑换 CHF
Fr3,219.732
|1 OSETH 兑换 HKD
HK$27,797.0196
|1 OSETH 兑换 MAD
.د.م36,168.3228