Staked Yuzu USD 今日价格

Staked Yuzu USD (SYZUSD) 今日实时价格为 $ 1.047，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 SYZUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.047 每 SYZUSD。

Staked Yuzu USD 目前市值在 $ 59,969,409 排名第 #-，流通供应量为 57.30M SYZUSD。过去 24 小时内，SYZUSD 的交易价格在 $ 1.046（低点）和 $ 1.047（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.31，而历史最低价为 $ 0.972521。

短期表现方面，SYZUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.08%。过去一天，总交易量达到 $ 5.04K。

Staked Yuzu USD（SYZUSD）市场信息

市值 $ 59.97M$ 59.97M $ 59.97M 成交量（24H） $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K 完全稀释市值 $ 59.97M$ 59.97M $ 59.97M 流通量 57.30M 57.30M 57.30M 总供应量 57,271,589.71657578 57,271,589.71657578 57,271,589.71657578

Staked Yuzu USD 的当前市值为 $ 59.97M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.04K。SYZUSD 的流通量为 57.30M，总供应量是 57271589.71657578，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 59.97M。