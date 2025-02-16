Staked Yearn Ether 图标

Staked Yearn Ether 价格 (ST-YETH)

USD

Staked Yearn Ether (ST-YETH) 实时价格图表

$2,880.19
$2,880.19$2,880.19
-0.70%(1D)

今天 Staked Yearn Ether (ST-YETH) 的价格

今天 Staked Yearn Ether (ST-YETH) 的实时价格为 2,873.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ST-YETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staked Yearn Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 53.43 USD
- Staked Yearn Ether 当天价格变化为 -0.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 ST-YETH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ST-YETH 价格信息的首选平台。

Staked Yearn Ether (ST-YETH) 价格表现 USD

今天内，Staked Yearn Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -20.88105717341
在过去30天内，Staked Yearn Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -564.2158916450
在过去60天内，Staked Yearn Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -837.2308853260
在过去90天内，Staked Yearn Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -418.847801525818

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -20.88105717341-0.72%
30天$ -564.2158916450-19.63%
60天$ -837.2308853260-29.13%
90天$ -418.847801525818-12.72%

Staked Yearn Ether (ST-YETH) 价格分析

Staked Yearn Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2,847.0
$ 2,847.0$ 2,847.0

$ 2,889.96
$ 2,889.96$ 2,889.96

$ 4,310.08
$ 4,310.08$ 4,310.08

+0.07%

-0.72%

+1.12%

Staked Yearn Ether (ST-YETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.43
$ 53.43$ 53.43

0.00
0.00 0.00

什么是Staked Yearn Ether (ST-YETH)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Staked Yearn Ether (ST-YETH) 资源

官网

大家还在问：关于 Staked Yearn Ether (ST-YETH) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ST-YETH 兑换为当地货币

1 ST-YETH 兑换 AUD
A$4,511.3479
1 ST-YETH 兑换 GBP
2,270.0413
1 ST-YETH 兑换 EUR
2,729.7965
1 ST-YETH 兑换 USD
$2,873.47
1 ST-YETH 兑换 MYR
RM12,729.4721
1 ST-YETH 兑换 TRY
104,077.0834
1 ST-YETH 兑换 JPY
¥437,744.4198
1 ST-YETH 兑换 RUB
261,370.8312
1 ST-YETH 兑换 INR
249,043.6449
1 ST-YETH 兑换 IDR
Rp46,346,283.8341
1 ST-YETH 兑换 PHP
165,942.8925
1 ST-YETH 兑换 EGP
￡E.145,368.8473
1 ST-YETH 兑换 BRL
R$16,378.779
1 ST-YETH 兑换 CAD
C$4,051.5927
1 ST-YETH 兑换 BDT
348,120.8905
1 ST-YETH 兑换 NGN
4,340,577.5779
1 ST-YETH 兑换 UAH
119,220.2703
1 ST-YETH 兑换 VES
Bs175,281.67
1 ST-YETH 兑换 PKR
Rs799,715.4357
1 ST-YETH 兑换 KZT
1,424,608.9566
1 ST-YETH 兑换 THB
฿96,807.2043
1 ST-YETH 兑换 TWD
NT$93,904.9996
1 ST-YETH 兑换 CHF
Fr2,557.3883
1 ST-YETH 兑换 HKD
HK$22,355.5966
1 ST-YETH 兑换 MAD
.د.م28,591.0265