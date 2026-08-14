Staked Vetro USD 今日价格

Staked Vetro USD (SVUSD) 今日实时价格为 $ 0.995116，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 SVUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.995116 每 SVUSD。

Staked Vetro USD 目前市值在 $ 90,122 排名第 #-，流通供应量为 90.56K SVUSD。过去 24 小时内，SVUSD 的交易价格在 $ 0.995089（低点）和 $ 0.998327（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.013，而历史最低价为 $ 0.984639。

短期表现方面，SVUSD 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -0.53%。过去一天，总交易量达到 $ 1.65K。

Staked Vetro USD（SVUSD）市场信息

市值 $ 90.12K$ 90.12K $ 90.12K 成交量（24H） $ 1.65K$ 1.65K $ 1.65K 完全稀释市值 $ 90.12K$ 90.12K $ 90.12K 流通量 90.56K 90.56K 90.56K 总供应量 90,563.96116872258 90,563.96116872258 90,563.96116872258

Staked Vetro USD 的当前市值为 $ 90.12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.65K。SVUSD 的流通量为 90.56K，总供应量是 90563.96116872258，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.12K。