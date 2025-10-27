Staked UTY（YUTY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.033 24H最低价 $ 1.033 24H最高价 历史最高 $ 1.038 最低价 $ 1.005 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） -0.00%

Staked UTY（YUTY）当前实时价格为 $1.033。过去 24 小时内，YUTY 的交易价格在 $ 1.033 至 $ 1.033 之间波动，市场活跃度显著。YUTY 的历史最高价为 $ 1.038，历史最低价为 $ 1.005。

从短期表现来看，YUTY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 -0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Staked UTY（YUTY）市场信息

市值 $ 21.17M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 21.17M 流通量 20.49M 总供应量 20,493,017.78932221

Staked UTY 的当前市值为 $ 21.17M, 它过去 24 小时的交易量为 --。YUTY 的流通量为 20.49M，总供应量是 20493017.78932221，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.17M。