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Staked USDT 价格 (STUSDT)

USD

Staked USDT (STUSDT) 实时价格图表

$1.014
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+0.30%(1D)

今天 Staked USDT (STUSDT) 的价格

今天 Staked USDT (STUSDT) 的实时价格为 1.014 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STUSDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staked USDT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.22 USD
- Staked USDT 当天价格变化为 +0.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Staked USDT (STUSDT) 价格表现 USD

今天内，Staked USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00315963
在过去30天内，Staked USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6598959900
在过去60天内，Staked USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0202985562
在过去90天内，Staked USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0157283692008956

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00315963+0.31%
30天$ +0.6598959900+65.08%
60天$ +0.0202985562+2.00%
90天$ +0.0157283692008956+1.58%

Staked USDT (STUSDT) 价格分析

Staked USDT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

--

+0.31%

+1.30%

Staked USDT (STUSDT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.22
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什么是Staked USDT (STUSDT)

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Staked USDT (STUSDT) 资源

官网

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STUSDT 兑换为当地货币

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RM4.49202
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1 STUSDT 兑换 INR
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1 STUSDT 兑换 IDR
Rp16,354.83642
1 STUSDT 兑换 PHP
58.5585
1 STUSDT 兑换 EGP
￡E.51.29826
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R$5.7798
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C$1.42974
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