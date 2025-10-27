Staked USDai（SUSDAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H最低价 $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 24H最高价 24H最低价 $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24H最高价 $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 历史最高 $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 最低价 $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -0.10% 漲跌幅（7D） +0.27% 漲跌幅（7D） +0.27%

Staked USDai（SUSDAI）当前实时价格为 $1.049。过去 24 小时内，SUSDAI 的交易价格在 $ 1.047 至 $ 1.052 之间波动，市场活跃度显著。SUSDAI 的历史最高价为 $ 1.19，历史最低价为 $ 0.796061。

从短期表现来看，SUSDAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.10%，过去 7 天内累计变动为 +0.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Staked USDai（SUSDAI）市场信息

市值 $ 144.46M$ 144.46M $ 144.46M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 144.46M$ 144.46M $ 144.46M 流通量 137.66M 137.66M 137.66M 总供应量 137,663,533.952053 137,663,533.952053 137,663,533.952053

Staked USDai 的当前市值为 $ 144.46M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SUSDAI 的流通量为 137.66M，总供应量是 137663533.952053，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 144.46M。