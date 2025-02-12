Staked USD0 价格 (USD0++)
今天 Staked USD0 (USD0++) 的实时价格为 0.946027 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USD0++ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staked USD0 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.50M USD
- Staked USD0 当天价格变化为 -0.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Staked USD0 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002897362733188。
在过去30天内，Staked USD0 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0087516011。
在过去60天内，Staked USD0 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0507217106。
在过去90天内，Staked USD0 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0480704088572437。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.002897362733188
|-0.30%
|30天
|$ +0.0087516011
|+0.93%
|60天
|$ -0.0507217106
|-5.36%
|90天
|$ -0.0480704088572437
|-4.83%
Staked USD0 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.17%
-0.30%
+1.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The USD0 Liquid Bond is issued when a user decides to lock their USD0 for a specified period. In return, they receive a composable and transferable USD0++, which provides rewards in the form of USUAL tokens.
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|1 USD0++ 兑换 AUD
A$1.49472266
|1 USD0++ 兑换 GBP
￡0.7568216
|1 USD0++ 兑换 EUR
€0.90818592
|1 USD0++ 兑换 USD
$0.946027
|1 USD0++ 兑换 MYR
RM4.21928042
|1 USD0++ 兑换 TRY
₺34.06643227
|1 USD0++ 兑换 JPY
¥145.33812801
|1 USD0++ 兑换 RUB
₽91.30106577
|1 USD0++ 兑换 INR
₹81.85025604
|1 USD0++ 兑换 IDR
Rp15,508.63686288
|1 USD0++ 兑换 PHP
₱55.03985086
|1 USD0++ 兑换 EGP
￡E.47.71760188
|1 USD0++ 兑换 BRL
R$5.44911552
|1 USD0++ 兑换 CAD
C$1.34335834
|1 USD0++ 兑换 BDT
৳114.51656835
|1 USD0++ 兑换 NGN
₦1,416.202419
|1 USD0++ 兑换 UAH
₴39.43986563
|1 USD0++ 兑换 VES
Bs56.76162
|1 USD0++ 兑换 PKR
Rs263.95099327
|1 USD0++ 兑换 KZT
₸477.06249556
|1 USD0++ 兑换 THB
฿32.29736178
|1 USD0++ 兑换 TWD
NT$31.06752668
|1 USD0++ 兑换 CHF
Fr0.86088457
|1 USD0++ 兑换 HKD
HK$7.36955033
|1 USD0++ 兑换 MAD
.د.م9.46973027