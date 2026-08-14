Staked USD Coin 今日价格

Staked USD Coin (SUSD) 今日实时价格为 $ 1.002，过去 24 小时内变化了 1.02%。当前 SUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.002 每 SUSD。

Staked USD Coin 目前市值在 $ 5,120,023 排名第 #-，流通供应量为 8.65M SUSD。过去 24 小时内，SUSD 的交易价格在 $ 0.990728（低点）和 $ 1.006（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.55，而历史最低价为 $ 0.106663。

短期表现方面，SUSD 在过去一小时内波动了 +1.01%，过去7 天内波动了 +0.59%。过去一天，总交易量达到 $ 1.94K。

Staked USD Coin（SUSD）市场信息

市值 $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M 成交量（24H） $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K 完全稀释市值 $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M 流通量 8.65M 8.65M 8.65M 总供应量 8,652,326.059817301 8,652,326.059817301 8,652,326.059817301

Staked USD Coin 的当前市值为 $ 5.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.94K。SUSD 的流通量为 8.65M，总供应量是 8652326.059817301，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.14M。