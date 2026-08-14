Staked TRX 今日价格

Staked TRX (STRX) 今日实时价格为 $ 0,407395，过去 24 小时内变化了 4,14%。当前 STRX 兑 USD 的汇率为 $ 0,407395 每 STRX。

Staked TRX 目前市值在 $ 3 036 316 003 排名第 #-，流通供应量为 343,64M STRX。过去 24 小时内，STRX 的交易价格在 $ 0,401049（低点）和 $ 0,425（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,560826，而历史最低价为 $ 0,066254。

短期表现方面，STRX 在过去一小时内波动了 +0,04%，过去7 天内波动了 -5,10%。过去一天，总交易量达到 $ 467,51K。

Staked TRX（STRX）市场信息

市值 $ 3,04B$ 3,04B $ 3,04B 成交量（24H） $ 467,51K$ 467,51K $ 467,51K 完全稀释市值 $ 3,04B$ 3,04B $ 3,04B 流通量 343,64M 343,64M 343,64M 总供应量 7 453 654 634,181764 7 453 654 634,181764 7 453 654 634,181764

Staked TRX 的当前市值为 $ 3,04B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 467,51K。STRX 的流通量为 343,64M，总供应量是 7453654634.181764，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3,04B。