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Staked Thala APT 价格 (STHAPT)

USD

Staked Thala APT (STHAPT) 实时价格图表

$6.77
$6.77$6.77
-3.60%(1D)

今天 Staked Thala APT (STHAPT) 的价格

今天 Staked Thala APT (STHAPT) 的实时价格为 6.72 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STHAPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staked Thala APT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.59 USD
- Staked Thala APT 当天价格变化为 -4.49%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Staked Thala APT (STHAPT) 价格表现 USD

今天内，Staked Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.316226909182712
在过去30天内，Staked Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.4914547840
在过去60天内，Staked Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.5430239040
在过去90天内，Staked Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.515477714633417

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.316226909182712-4.49%
30天$ -2.4914547840-37.07%
60天$ -3.5430239040-52.72%
90天$ -6.515477714633417-49.22%

Staked Thala APT (STHAPT) 价格分析

Staked Thala APT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

$ 7.04
$ 7.04$ 7.04

$ 20.09
$ 20.09$ 20.09

-0.48%

-4.49%

+1.06%

Staked Thala APT (STHAPT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.59
$ 7.59$ 7.59

0.00
0.00 0.00

什么是Staked Thala APT (STHAPT)

A yield bearing token that accrues Thala LSD staking rewards

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Staked Thala APT (STHAPT) 资源

官网

大家还在问：关于 Staked Thala APT (STHAPT) 的其他问题

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STHAPT 兑换为当地货币

1 STHAPT 兑换 AUD
A$10.5504
1 STHAPT 兑换 GBP
5.3088
1 STHAPT 兑换 EUR
6.384
1 STHAPT 兑换 USD
$6.72
1 STHAPT 兑换 MYR
RM29.7696
1 STHAPT 兑换 TRY
243.3984
1 STHAPT 兑换 JPY
¥1,023.7248
1 STHAPT 兑换 RUB
611.2512
1 STHAPT 兑换 INR
582.4224
1 STHAPT 兑换 IDR
Rp108,387.0816
1 STHAPT 兑换 PHP
388.08
1 STHAPT 兑换 EGP
￡E.339.9648
1 STHAPT 兑换 BRL
R$38.304
1 STHAPT 兑换 CAD
C$9.4752
1 STHAPT 兑换 BDT
814.128
1 STHAPT 兑换 NGN
10,151.0304
1 STHAPT 兑换 UAH
278.8128
1 STHAPT 兑换 VES
Bs409.92
1 STHAPT 兑换 PKR
Rs1,870.2432
1 STHAPT 兑换 KZT
3,331.6416
1 STHAPT 兑换 THB
฿226.3968
1 STHAPT 兑换 TWD
NT$219.6096
1 STHAPT 兑换 CHF
Fr5.9808
1 STHAPT 兑换 HKD
HK$52.2816
1 STHAPT 兑换 MAD
.د.م66.864