Staked Tenbin Mexican Peso 今日价格

Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN) 今日实时价格为 $ 0.060648，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STMXN 兑 USD 的汇率为 $ 0.060648 每 STMXN。

Staked Tenbin Mexican Peso 目前市值在 $ 278,286 排名第 #-，流通供应量为 4.59M STMXN。过去 24 小时内，STMXN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.061067，而历史最低价为 $ 0.057403。

短期表现方面，STMXN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 39.69。

Staked Tenbin Mexican Peso（STMXN）市场信息

市值 $ 278.29K$ 278.29K $ 278.29K 成交量（24H） $ 39.69$ 39.69 $ 39.69 完全稀释市值 $ 278.29K$ 278.29K $ 278.29K 流通量 4.59M 4.59M 4.59M 总供应量 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103

Staked Tenbin Mexican Peso 的当前市值为 $ 278.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 39.69。STMXN 的流通量为 4.59M，总供应量是 4588550.644313103，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 278.29K。