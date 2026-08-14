Staked Tenbin Brazilian Real 今日价格

Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) 今日实时价格为 $ 0.199896，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STBRL 兑 USD 的汇率为 $ 0.199896 每 STBRL。

Staked Tenbin Brazilian Real 目前市值在 $ 1,250,762 排名第 #-，流通供应量为 6.26M STBRL。过去 24 小时内，STBRL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.202208，而历史最低价为 $ 0.199835。

短期表现方面，STBRL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 4.59。

Staked Tenbin Brazilian Real（STBRL）市场信息

市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 成交量（24H） $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 完全稀释市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 流通量 6.26M 6.26M 6.26M 总供应量 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354

Staked Tenbin Brazilian Real 的当前市值为 $ 1.25M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.59。STBRL 的流通量为 6.26M，总供应量是 6257545.103833354，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.25M。