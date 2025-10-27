Staked msUSD（SMSUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 最低价 $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Staked msUSD（SMSUSD）当前实时价格为 $0.694562。过去 24 小时内，SMSUSD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SMSUSD 的历史最高价为 $ 1.025，历史最低价为 $ 0.694559。

从短期表现来看，SMSUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Staked msUSD（SMSUSD）市场信息

市值 $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 流通量 3.25M 3.25M 3.25M 总供应量 3,251,875.204777383 3,251,875.204777383 3,251,875.204777383

Staked msUSD 的当前市值为 $ 4.06M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SMSUSD 的流通量为 3.25M，总供应量是 3251875.204777383，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.26M。