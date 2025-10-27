Staked IP（STIP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 5.29 24H最高价 $ 5.74 历史最高 $ 15.09 最低价 $ 1.031 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） +4.49% 漲跌幅（7D） -0.88%

Staked IP（STIP）当前实时价格为 $5.69。过去 24 小时内，STIP 的交易价格在 $ 5.29 至 $ 5.74 之间波动，市场活跃度显著。STIP 的历史最高价为 $ 15.09，历史最低价为 $ 1.031。

从短期表现来看，STIP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 +4.49%，过去 7 天内累计变动为 -0.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Staked IP（STIP）市场信息

市值 $ 7.36M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.36M 流通量 1.29M 总供应量 1,291,615.804917421

Staked IP 的当前市值为 $ 7.36M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STIP 的流通量为 1.29M，总供应量是 1291615.804917421，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.36M。