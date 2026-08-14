Staked INV 今日价格

Staked INV (SINV) 今日实时价格为 $ 10.95，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SINV 兑 USD 的汇率为 $ 10.95 每 SINV。

Staked INV 目前市值在 $ 1,472,574 排名第 #-，流通供应量为 143.36K SINV。过去 24 小时内，SINV 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 11.46，而历史最低价为 $ 7.82。

短期表现方面，SINV 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 488.78。

Staked INV（SINV）市场信息

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） $ 488.78$ 488.78 $ 488.78 完全稀释市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 流通量 143.36K 143.36K 143.36K 总供应量 143,360.8604347365 143,360.8604347365 143,360.8604347365

Staked INV 的当前市值为 $ 1.47M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 488.78。SINV 的流通量为 143.36K，总供应量是 143360.8604347365，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.47M。