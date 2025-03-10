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Staked HYPE 价格 (STHYPE)

USD

Staked HYPE (STHYPE) 实时价格图表

$14.64
$14.64$14.64
-5.50%(1D)

今天 Staked HYPE (STHYPE) 的价格

今天 Staked HYPE (STHYPE) 的实时价格为 14.64 USD。目前其市值为 $ 18.42M USD。STHYPE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staked HYPE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 212.29K USD
- Staked HYPE 当天价格变化为 -5.52%
- 其循环供应量为 1.26M USD

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Staked HYPE (STHYPE) 价格表现 USD

今天内，Staked HYPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.85537091126663
在过去30天内，Staked HYPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Staked HYPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Staked HYPE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.85537091126663-5.52%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Staked HYPE (STHYPE) 价格分析

Staked HYPE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 14.42
$ 14.42$ 14.42

$ 15.77
$ 15.77$ 15.77

$ 25.55
$ 25.55$ 25.55

+0.86%

-5.52%

-29.05%

Staked HYPE (STHYPE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 18.42M
$ 18.42M$ 18.42M

$ 212.29K
$ 212.29K$ 212.29K

1.26M
1.26M 1.26M

什么是Staked HYPE (STHYPE)

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STHYPE 兑换为当地货币

1 STHYPE 兑换 AUD
A$23.1312
1 STHYPE 兑换 GBP
11.2728
1 STHYPE 兑换 EUR
13.4688
1 STHYPE 兑换 USD
$14.64
1 STHYPE 兑换 MYR
RM64.5624
1 STHYPE 兑换 TRY
533.7744
1 STHYPE 兑换 JPY
¥2,167.5984
1 STHYPE 兑换 RUB
1,303.2528
1 STHYPE 兑换 INR
1,275.7296
1 STHYPE 兑换 IDR
Rp239,999.9616
1 STHYPE 兑换 PHP
837.408
1 STHYPE 兑换 EGP
￡E.741.6624
1 STHYPE 兑换 BRL
R$84.6192
1 STHYPE 兑换 CAD
C$20.9352
1 STHYPE 兑换 BDT
1,780.6632
1 STHYPE 兑换 NGN
22,181.796
1 STHYPE 兑换 UAH
604.0464
1 STHYPE 兑换 VES
Bs936.96
1 STHYPE 兑换 PKR
Rs4,104.1776
1 STHYPE 兑换 KZT
7,190.436
1 STHYPE 兑换 THB
฿494.2464
1 STHYPE 兑换 TWD
NT$480.7776
1 STHYPE 兑换 CHF
Fr12.8832
1 STHYPE 兑换 HKD
HK$113.7528
1 STHYPE 兑换 MAD
.د.م142.4472
1 STHYPE 兑换 MXN
$297.192