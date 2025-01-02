今天 Staked Frax Ether (SFRXETH) 的价格

今天 Staked Frax Ether (SFRXETH) 的实时价格为 3,836.1 USD。目前其市值为 $ 384.85M USD。SFRXETH 兑换 USD 的价格为实时更新。

Staked Frax Ether 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 316.66K USD

- Staked Frax Ether 当天价格变化为 +3.65%

- 其循环供应量为 100.42K USD

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