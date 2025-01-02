Staked Frax Ether 价格 (SFRXETH)
今天 Staked Frax Ether (SFRXETH) 的实时价格为 3,836.1 USD。目前其市值为 $ 384.85M USD。SFRXETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staked Frax Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 316.66K USD
- Staked Frax Ether 当天价格变化为 +3.65%
- 其循环供应量为 100.42K USD
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今天内，Staked Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +135.22。
在过去30天内，Staked Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -131.5049604900。
在过去60天内，Staked Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,622.6979199200。
在过去90天内，Staked Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,227.1269220633377。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +135.22
|+3.65%
|30天
|$ -131.5049604900
|-3.42%
|60天
|$ +1,622.6979199200
|+42.30%
|90天
|$ +1,227.1269220633377
|+47.03%
Staked Frax Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.11%
+3.65%
+3.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.
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|1 SFRXETH 兑换 AUD
A$6,176.121
|1 SFRXETH 兑换 GBP
￡3,068.88
|1 SFRXETH 兑换 EUR
€3,682.656
|1 SFRXETH 兑换 USD
$3,836.1
|1 SFRXETH 兑换 MYR
RM17,147.367
|1 SFRXETH 兑换 TRY
₺135,452.691
|1 SFRXETH 兑换 JPY
¥601,730.646
|1 SFRXETH 兑换 RUB
₽427,725.15
|1 SFRXETH 兑换 INR
₹328,983.936
|1 SFRXETH 兑换 IDR
Rp61,872,571.983
|1 SFRXETH 兑换 PHP
₱221,995.107
|1 SFRXETH 兑换 EGP
￡E.194,682.075
|1 SFRXETH 兑换 BRL
R$23,822.181
|1 SFRXETH 兑换 CAD
C$5,523.984
|1 SFRXETH 兑换 BDT
৳458,413.95
|1 SFRXETH 兑换 NGN
₦5,929,037.799
|1 SFRXETH 兑换 UAH
₴161,538.171
|1 SFRXETH 兑换 VES
Bs195,641.1
|1 SFRXETH 兑换 PKR
Rs1,069,121.07
|1 SFRXETH 兑换 KZT
₸2,013,683.973
|1 SFRXETH 兑换 THB
฿131,386.425
|1 SFRXETH 兑换 TWD
NT$126,207.69
|1 SFRXETH 兑换 CHF
Fr3,452.49
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HK$29,806.497
|1 SFRXETH 兑换 MAD
.د.م38,782.971