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Staked Ethos Reserve Note 价格 (STERN)

USD

Staked Ethos Reserve Note (STERN) 实时价格图表

$1.021
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+0.10%(1D)

今天 Staked Ethos Reserve Note (STERN) 的价格

今天 Staked Ethos Reserve Note (STERN) 的实时价格为 1.021 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STERN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staked Ethos Reserve Note 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.34 USD
- Staked Ethos Reserve Note 当天价格变化为 +0.17%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Staked Ethos Reserve Note (STERN) 价格表现 USD

今天内，Staked Ethos Reserve Note 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00177309
在过去30天内，Staked Ethos Reserve Note 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022938807
在过去60天内，Staked Ethos Reserve Note 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0115574137
在过去90天内，Staked Ethos Reserve Note 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0110287903859136

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00177309+0.17%
30天$ -0.0022938807-0.22%
60天$ -0.0115574137-1.13%
90天$ -0.0110287903859136-1.06%

Staked Ethos Reserve Note (STERN) 价格分析

Staked Ethos Reserve Note 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

--

+0.17%

-2.72%

Staked Ethos Reserve Note (STERN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

0.00
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什么是Staked Ethos Reserve Note (STERN)

stERN is a liquid and composable interest-bearing stablecoin with built-in access to blue-chip yield and exposure to market volatility through liquidation income through Ethos Reserve. ERN (Ethos Reserve Note) is a decentralized stablecoin used to pay out loans made through the Ethos Reserve protocol. It can be redeemed for underlying collateral at any time.

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Staked Ethos Reserve Note (STERN) 资源

官网

大家还在问：关于 Staked Ethos Reserve Note (STERN) 的其他问题

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STERN 兑换为当地货币

1 STERN 兑换 AUD
A$1.60297
1 STERN 兑换 GBP
0.80659
1 STERN 兑换 EUR
0.96995
1 STERN 兑换 USD
$1.021
1 STERN 兑换 MYR
RM4.52303
1 STERN 兑换 TRY
36.98062
1 STERN 兑换 JPY
¥155.53914
1 STERN 兑换 RUB
92.87016
1 STERN 兑换 INR
88.49007
1 STERN 兑换 IDR
Rp16,467.73963
1 STERN 兑换 PHP
58.96275
1 STERN 兑换 EGP
￡E.51.65239
1 STERN 兑换 BRL
R$5.8197
1 STERN 兑换 CAD
C$1.43961
1 STERN 兑换 BDT
123.69415
1 STERN 兑换 NGN
1,542.29197
1 STERN 兑换 UAH
42.36129
1 STERN 兑换 VES
Bs62.281
1 STERN 兑换 PKR
Rs284.15451
1 STERN 兑换 KZT
506.19138
1 STERN 兑换 THB
฿34.39749
1 STERN 兑换 TWD
NT$33.36628
1 STERN 兑换 CHF
Fr0.90869
1 STERN 兑换 HKD
HK$7.94338
1 STERN 兑换 MAD
.د.م10.15895