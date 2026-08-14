Staked Cap USD 今日价格

Staked Cap USD (STCUSD) 今日实时价格为 $ 1.075，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 STCUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.075 每 STCUSD。

Staked Cap USD 目前市值在 $ 94,132,378 排名第 #-，流通供应量为 87.52M STCUSD。过去 24 小时内，STCUSD 的交易价格在 $ 1.073（低点）和 $ 1.077（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.28，而历史最低价为 $ 0.466153。

短期表现方面，STCUSD 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 +0.29%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Staked Cap USD（STCUSD）市场信息

市值 $ 94.13M$ 94.13M $ 94.13M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 94.13M$ 94.13M $ 94.13M 流通量 87.52M 87.52M 87.52M 总供应量 87,524,953.04044014 87,524,953.04044014 87,524,953.04044014

Staked Cap USD 的当前市值为 $ 94.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。STCUSD 的流通量为 87.52M，总供应量是 87524953.04044014，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 94.13M。