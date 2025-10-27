Staked BITZ（SBITZ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 最低价 $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Staked BITZ（SBITZ）当前实时价格为 $0.81633。过去 24 小时内，SBITZ 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SBITZ 的历史最高价为 $ 34.29，历史最低价为 $ 0.777131。

从短期表现来看，SBITZ 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Staked BITZ（SBITZ）市场信息

市值 $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.84K$ 34.84K $ 34.84K 流通量 42.68K 42.68K 42.68K 总供应量 42,680.44398090321 42,680.44398090321 42,680.44398090321

Staked BITZ 的当前市值为 $ 43.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SBITZ 的流通量为 42.68K，总供应量是 42680.44398090321，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.84K。