Staked Aria Premier Launch（STAPL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.979999 $ 0.979999 $ 0.979999 24H最低价 $ 0.995894 $ 0.995894 $ 0.995894 24H最高价 24H最低价 $ 0.979999$ 0.979999 $ 0.979999 24H最高价 $ 0.995894$ 0.995894 $ 0.995894 历史最高 $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 最低价 $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.15% 漲跌幅（7D） +2.88% 漲跌幅（7D） +2.88%

Staked Aria Premier Launch（STAPL）当前实时价格为 $0.983836。过去 24 小时内，STAPL 的交易价格在 $ 0.979999 至 $ 0.995894 之间波动，市场活跃度显著。STAPL 的历史最高价为 $ 1.042，历史最低价为 $ 0.871702。

从短期表现来看，STAPL 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.15%，过去 7 天内累计变动为 +2.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Staked Aria Premier Launch（STAPL）市场信息

市值 $ 8.15M$ 8.15M $ 8.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.15M$ 8.15M $ 8.15M 流通量 8.28M 8.28M 8.28M 总供应量 8,282,019.03733787 8,282,019.03733787 8,282,019.03733787

Staked Aria Premier Launch 的当前市值为 $ 8.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STAPL 的流通量为 8.28M，总供应量是 8282019.03733787，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.15M。