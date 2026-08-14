Staked Aave 今日价格

Staked Aave (STKAAVE) 今日实时价格为 $ 86.73，过去 24 小时内变化了 1.58%。当前 STKAAVE 兑 USD 的汇率为 $ 86.73 每 STKAAVE。

Staked Aave 目前市值在 $ 212,500,905 排名第 #-，流通供应量为 2.45M STKAAVE。过去 24 小时内，STKAAVE 的交易价格在 $ 86.22（低点）和 $ 88.78（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 205.25，而历史最低价为 $ 44.13。

短期表现方面，STKAAVE 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -3.47%。过去一天，总交易量达到 $ 7.73K。

Staked Aave（STKAAVE）市场信息

市值 $ 212.50M$ 212.50M $ 212.50M 成交量（24H） $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K 完全稀释市值 $ 212.50M$ 212.50M $ 212.50M 流通量 2.45M 2.45M 2.45M 总供应量 2,450,600.089653703 2,450,600.089653703 2,450,600.089653703

Staked Aave 的当前市值为 $ 212.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.73K。STKAAVE 的流通量为 2.45M，总供应量是 2450600.089653703，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 212.50M。