Stairway to gold 今日价格

Stairway to gold (GOLD) 今日实时价格为 $ 0.00278841，过去 24 小时内变化了 4.44%。当前 GOLD 兑 USD 的汇率为 $ 0.00278841 每 GOLD。

Stairway to gold 目前市值在 $ 2,787,832 排名第 #-，流通供应量为 997.83M GOLD。过去 24 小时内，GOLD 的交易价格在 $ 0.00261525（低点）和 $ 0.00283688（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00283688，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOLD 在过去一小时内波动了 +0.27%，过去7 天内波动了 +28.04%。过去一天，总交易量达到 $ 6.60K。

Stairway to gold（GOLD）市场信息

市值 $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M 成交量（24H） $ 6.60K$ 6.60K $ 6.60K 完全稀释市值 $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M 流通量 997.83M 997.83M 997.83M 总供应量 999,993,563.589541 999,993,563.589541 999,993,563.589541

Stairway to gold 的当前市值为 $ 2.79M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.60K。GOLD 的流通量为 997.83M，总供应量是 999993563.589541，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.79M。