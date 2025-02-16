Staika 价格 (STIK)
今天 Staika (STIK) 的实时价格为 5.08 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STIK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staika 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.38M USD
- Staika 当天价格变化为 +0.91%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Staika 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04578929。
在过去30天内，Staika 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +11.4657972360。
在过去60天内，Staika 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +12.9647447080。
在过去90天内，Staika 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.3681334928079118。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04578929
|+0.91%
|30天
|$ +11.4657972360
|+225.70%
|60天
|$ +12.9647447080
|+255.21%
|90天
|$ +3.3681334928079118
|+196.75%
Staika 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.71%
+0.91%
+23.58%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Staika token is the governance token of the Staika project and the ticker is marked as STIK. STIK can be obtained by purchasing from a designated exchange or by swapping from a DEX(decentralized exchange) or Staika Wallet. The use cases of the Staika are as follows: - Means to receive benefits and rewards within the Staika platform - Payment methods avaiable within the various services provided by the Staika platform - Exchange (swap) means for other altcoins - Payment and exchange methods(swap) for Staika-based Altcoin
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|1 STIK 兑换 AUD
A$7.9756
|1 STIK 兑换 GBP
￡4.0132
|1 STIK 兑换 EUR
€4.826
|1 STIK 兑换 USD
$5.08
|1 STIK 兑换 MYR
RM22.5044
|1 STIK 兑换 TRY
₺183.9976
|1 STIK 兑换 JPY
¥773.8872
|1 STIK 兑换 RUB
₽462.0768
|1 STIK 兑换 INR
₹440.2836
|1 STIK 兑换 IDR
Rp81,935.4724
|1 STIK 兑换 PHP
₱293.37
|1 STIK 兑换 EGP
￡E.256.9972
|1 STIK 兑换 BRL
R$28.956
|1 STIK 兑换 CAD
C$7.1628
|1 STIK 兑换 BDT
৳615.442
|1 STIK 兑换 NGN
₦7,673.6956
|1 STIK 兑换 UAH
₴210.7692
|1 STIK 兑换 VES
Bs309.88
|1 STIK 兑换 PKR
Rs1,413.8148
|1 STIK 兑换 KZT
₸2,518.5624
|1 STIK 兑换 THB
฿171.1452
|1 STIK 兑换 TWD
NT$166.0144
|1 STIK 兑换 CHF
Fr4.5212
|1 STIK 兑换 HKD
HK$39.5224
|1 STIK 兑换 MAD
.د.م50.546