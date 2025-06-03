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Staicy Sport 价格 (SPORT)

USD

Staicy Sport (SPORT) 实时价格图表

$0.03172897
$0.03172897$0.03172897
+3.50%(1D)

今天 Staicy Sport (SPORT) 的价格

今天 Staicy Sport (SPORT) 的实时价格为 0.03159526 USD。目前其市值为 $ 1.61M USD。SPORT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Staicy Sport 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Staicy Sport 当天价格变化为 +2.50%
- 其循环供应量为 52.10M USD

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Staicy Sport (SPORT) 价格表现 USD

今天内，Staicy Sport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00077147
在过去30天内，Staicy Sport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064513476
在过去60天内，Staicy Sport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Staicy Sport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00077147+2.50%
30天$ -0.0064513476-20.41%
60天$ 0--
90天$ 0--

Staicy Sport (SPORT) 价格分析

Staicy Sport 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03027261
$ 0.03027261$ 0.03027261

$ 0.03746296
$ 0.03746296$ 0.03746296

$ 0.052364
$ 0.052364$ 0.052364

+3.14%

+2.50%

+2.42%

Staicy Sport (SPORT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

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52.10M
52.10M 52.10M

什么是Staicy Sport (SPORT)

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Staicy Sport (SPORT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Staicy Sport (SPORT) 的其他问题

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SPORT 兑换为当地货币

1 SPORT 兑换 VND
831.4292669
1 SPORT 兑换 AUD
A$0.0486567004
1 SPORT 兑换 GBP
0.0233804924
1 SPORT 兑换 EUR
0.0274878762
1 SPORT 兑换 USD
$0.03159526
1 SPORT 兑换 MYR
RM0.1339639024
1 SPORT 兑换 TRY
1.2363225238
1 SPORT 兑换 JPY
¥4.5225455164
1 SPORT 兑换 RUB
2.4919181562
1 SPORT 兑换 INR
2.7051861612
1 SPORT 兑换 IDR
Rp517.9549990944
1 SPORT 兑换 KRW
43.5196270766
1 SPORT 兑换 PHP
1.7592240768
1 SPORT 兑换 EGP
￡E.1.570284422
1 SPORT 兑换 BRL
R$0.1791451242
1 SPORT 兑换 CAD
C$0.0432855062
1 SPORT 兑换 BDT
3.8622045824
1 SPORT 兑换 NGN
49.9922320402
1 SPORT 兑换 UAH
1.312783053
1 SPORT 兑换 VES
Bs3.03314496
1 SPORT 兑换 PKR
Rs8.8874306854
1 SPORT 兑换 KZT
16.1859357454
1 SPORT 兑换 THB
฿1.030005476
1 SPORT 兑换 TWD
NT$0.9481737526
1 SPORT 兑换 AED
د.إ0.1159546042
1 SPORT 兑换 CHF
Fr0.0259081132
1 SPORT 兑换 HKD
HK$0.2477068384
1 SPORT 兑换 MAD
.د.م0.2903604394
1 SPORT 兑换 MXN
$0.6075768498