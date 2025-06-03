今天 Staicy Sport (SPORT) 的价格

今天 Staicy Sport (SPORT) 的实时价格为 0.03159526 USD。目前其市值为 $ 1.61M USD。SPORT 兑换 USD 的价格为实时更新。

Staicy Sport 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 -- USD

- Staicy Sport 当天价格变化为 +2.50%

- 其循环供应量为 52.10M USD

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