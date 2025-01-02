Stader MaticX 价格 (MATICX)
今天 Stader MaticX (MATICX) 的实时价格为 0.561389 USD。目前其市值为 $ 70.00M USD。MATICX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stader MaticX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 30.32K USD
- Stader MaticX 当天价格变化为 +8.30%
- 其循环供应量为 124.68M USD
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今天内，Stader MaticX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04301187。
在过去30天内，Stader MaticX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1780958884。
在过去60天内，Stader MaticX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3490573647。
在过去90天内，Stader MaticX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1305652416390735。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04301187
|+8.30%
|30天
|$ -0.1780958884
|-31.72%
|60天
|$ +0.3490573647
|+62.18%
|90天
|$ +0.1305652416390735
|+30.31%
Stader MaticX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.18%
+8.30%
+1.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MATICX 兑换 AUD
A$0.90383629
|1 MATICX 兑换 GBP
￡0.4491112
|1 MATICX 兑换 EUR
€0.53893344
|1 MATICX 兑换 USD
$0.561389
|1 MATICX 兑换 MYR
RM2.50940883
|1 MATICX 兑换 TRY
₺19.82264559
|1 MATICX 兑换 JPY
¥88.05947854
|1 MATICX 兑换 RUB
₽62.5948735
|1 MATICX 兑换 INR
₹48.14472064
|1 MATICX 兑换 IDR
Rp9,054.66002267
|1 MATICX 兑换 PHP
₱32.49880921
|1 MATICX 兑换 EGP
￡E.28.49049175
|1 MATICX 兑换 BRL
R$3.48622569
|1 MATICX 兑换 CAD
C$0.80840016
|1 MATICX 兑换 BDT
৳67.0859855
|1 MATICX 兑换 NGN
₦867.67722451
|1 MATICX 兑换 UAH
₴23.64009079
|1 MATICX 兑换 VES
Bs28.630839
|1 MATICX 兑换 PKR
Rs156.4591143
|1 MATICX 兑换 KZT
₸294.68992777
|1 MATICX 兑换 THB
฿19.23880103
|1 MATICX 兑换 TWD
NT$18.46408421
|1 MATICX 兑换 CHF
Fr0.5052501
|1 MATICX 兑换 HKD
HK$4.36199253
|1 MATICX 兑换 MAD
.د.م5.67564279