Stader ETHx 价格 (ETHX)
今天 Stader ETHx (ETHX) 的实时价格为 3,599.2 USD。目前其市值为 $ 453.57M USD。ETHX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stader ETHx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 63.77K USD
- Stader ETHx 当天价格变化为 +4.26%
- 其循环供应量为 126.14K USD
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今天内，Stader ETHx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +146.98。
在过去30天内，Stader ETHx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -156.9783881600。
在过去60天内，Stader ETHx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,459.3359510400。
在过去90天内，Stader ETHx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,131.005051886593。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +146.98
|+4.26%
|30天
|$ -156.9783881600
|-4.36%
|60天
|$ +1,459.3359510400
|+40.55%
|90天
|$ +1,131.005051886593
|+45.82%
Stader ETHx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.14%
+4.26%
+3.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.
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|1 ETHX 兑换 AUD
A$5,794.712
|1 ETHX 兑换 GBP
￡2,879.36
|1 ETHX 兑换 EUR
€3,455.232
|1 ETHX 兑换 USD
$3,599.2
|1 ETHX 兑换 MYR
RM16,088.424
|1 ETHX 兑换 TRY
₺127,087.752
|1 ETHX 兑换 JPY
¥564,570.512
|1 ETHX 兑换 RUB
₽401,310.8
|1 ETHX 兑换 INR
₹308,667.392
|1 ETHX 兑换 IDR
Rp58,051,604.776
|1 ETHX 兑换 PHP
₱208,357.688
|1 ETHX 兑换 EGP
￡E.182,731.384
|1 ETHX 兑换 BRL
R$22,351.032
|1 ETHX 兑换 CAD
C$5,182.848
|1 ETHX 兑换 BDT
৳430,104.4
|1 ETHX 兑换 NGN
₦5,562,887.528
|1 ETHX 兑换 UAH
₴151,562.312
|1 ETHX 兑换 VES
Bs183,559.2
|1 ETHX 兑换 PKR
Rs1,003,097.04
|1 ETHX 兑换 KZT
₸1,889,328.056
|1 ETHX 兑换 THB
฿123,344.584
|1 ETHX 兑换 TWD
NT$118,377.688
|1 ETHX 兑换 CHF
Fr3,239.28
|1 ETHX 兑换 HKD
HK$27,965.784
|1 ETHX 兑换 MAD
.د.م36,387.912