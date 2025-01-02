今天 Stader ETHx (ETHX) 的价格

今天 Stader ETHx (ETHX) 的实时价格为 3,599.2 USD。目前其市值为 $ 453.57M USD。ETHX 兑换 USD 的价格为实时更新。

Stader ETHx 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 63.77K USD

- Stader ETHx 当天价格变化为 +4.26%

- 其循环供应量为 126.14K USD

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