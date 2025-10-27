Stacy Staked XTZ（STXTZ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.626027 $ 0.626027 $ 0.626027 24H最低价 $ 0.645874 $ 0.645874 $ 0.645874 24H最高价 24H最低价 $ 0.626027$ 0.626027 $ 0.626027 24H最高价 $ 0.645874$ 0.645874 $ 0.645874 历史最高 $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 最低价 $ 0.464512$ 0.464512 $ 0.464512 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.57% 漲跌幅（7D） +2.35% 漲跌幅（7D） +2.35%

Stacy Staked XTZ（STXTZ）当前实时价格为 $0.634506。过去 24 小时内，STXTZ 的交易价格在 $ 0.626027 至 $ 0.645874 之间波动，市场活跃度显著。STXTZ 的历史最高价为 $ 1.06，历史最低价为 $ 0.464512。

从短期表现来看，STXTZ 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.57%，过去 7 天内累计变动为 +2.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Stacy Staked XTZ（STXTZ）市场信息

市值 $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M 流通量 8.56M 8.56M 8.56M 总供应量 8,555,802.343679 8,555,802.343679 8,555,802.343679

Stacy Staked XTZ 的当前市值为 $ 5.43M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STXTZ 的流通量为 8.56M，总供应量是 8555802.343679，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.43M。