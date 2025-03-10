Stables Labs USDX 价格 (USDX)
今天 Stables Labs USDX (USDX) 的实时价格为 1.0 USD。目前其市值为 $ 625.62M USD。USDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stables Labs USDX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 320.01K USD
- Stables Labs USDX 当天价格变化为 +0.12%
- 其循环供应量为 625.34M USD
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今天内，Stables Labs USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00118473。
在过去30天内，Stables Labs USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0021552000。
在过去60天内，Stables Labs USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005489000。
在过去90天内，Stables Labs USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005855139811074。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00118473
|+0.12%
|30天
|$ +0.0021552000
|+0.22%
|60天
|$ -0.0005489000
|-0.05%
|90天
|$ +0.0005855139811074
|+0.06%
Stables Labs USDX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
+0.12%
+0.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
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|1 USDX 兑换 AUD
A$1.58
|1 USDX 兑换 GBP
￡0.77
|1 USDX 兑换 EUR
€0.92
|1 USDX 兑换 USD
$1
|1 USDX 兑换 MYR
RM4.41
|1 USDX 兑换 TRY
₺36.46
|1 USDX 兑换 JPY
¥148.06
|1 USDX 兑换 RUB
₽89.02
|1 USDX 兑换 INR
₹87.14
|1 USDX 兑换 IDR
Rp16,393.44
|1 USDX 兑换 PHP
₱57.2
|1 USDX 兑换 EGP
￡E.50.66
|1 USDX 兑换 BRL
R$5.78
|1 USDX 兑换 CAD
C$1.43
|1 USDX 兑换 BDT
৳121.63
|1 USDX 兑换 NGN
₦1,515.15
|1 USDX 兑换 UAH
₴41.26
|1 USDX 兑换 VES
Bs64
|1 USDX 兑换 PKR
Rs280.34
|1 USDX 兑换 KZT
₸491.15
|1 USDX 兑换 THB
฿33.74
|1 USDX 兑换 TWD
NT$32.84
|1 USDX 兑换 CHF
Fr0.88
|1 USDX 兑换 HKD
HK$7.77
|1 USDX 兑换 MAD
.د.م9.73
|1 USDX 兑换 MXN
$20.3