Stables Labs Staked USDX 价格 (SUSDX)
今天 Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 的实时价格为 1.056 USD。目前其市值为 $ 700.38K USD。SUSDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stables Labs Staked USDX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 60.99K USD
- Stables Labs Staked USDX 当天价格变化为 -0.49%
- 其循环供应量为 663.76K USD
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今天内，Stables Labs Staked USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005221253194021。
在过去30天内，Stables Labs Staked USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0040135392。
在过去60天内，Stables Labs Staked USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0078009888。
在过去90天内，Stables Labs Staked USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0207269996264336。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.005221253194021
|-0.49%
|30天
|$ -0.0040135392
|-0.38%
|60天
|$ +0.0078009888
|+0.74%
|90天
|$ +0.0207269996264336
|+2.00%
Stables Labs Staked USDX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.24%
-0.49%
+0.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
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|1 SUSDX 兑换 AUD
A$1.66848
|1 SUSDX 兑换 GBP
￡0.81312
|1 SUSDX 兑换 EUR
€0.97152
|1 SUSDX 兑换 USD
$1.056
|1 SUSDX 兑换 MYR
RM4.65696
|1 SUSDX 兑换 TRY
₺38.4384
|1 SUSDX 兑换 JPY
¥156.31968
|1 SUSDX 兑换 RUB
₽94.02624
|1 SUSDX 兑换 INR
₹92.01984
|1 SUSDX 兑换 IDR
Rp17,311.47264
|1 SUSDX 兑换 PHP
₱60.4032
|1 SUSDX 兑换 EGP
￡E.53.50752
|1 SUSDX 兑换 BRL
R$6.10368
|1 SUSDX 兑换 CAD
C$1.51008
|1 SUSDX 兑换 BDT
৳128.44128
|1 SUSDX 兑换 NGN
₦1,599.9984
|1 SUSDX 兑换 UAH
₴43.57056
|1 SUSDX 兑换 VES
Bs67.584
|1 SUSDX 兑换 PKR
Rs296.03904
|1 SUSDX 兑换 KZT
₸518.6544
|1 SUSDX 兑换 THB
฿35.65056
|1 SUSDX 兑换 TWD
NT$34.67904
|1 SUSDX 兑换 CHF
Fr0.92928
|1 SUSDX 兑换 HKD
HK$8.20512
|1 SUSDX 兑换 MAD
.د.م10.27488
|1 SUSDX 兑换 MXN
$21.39456