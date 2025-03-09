今天 Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 的价格

今天 Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 的实时价格为 1.056 USD。目前其市值为 $ 700.38K USD。SUSDX 兑换 USD 的价格为实时更新。

Stables Labs Staked USDX 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 60.99K USD

- Stables Labs Staked USDX 当天价格变化为 -0.49%

- 其循环供应量为 663.76K USD

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