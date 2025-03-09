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Stables Labs Staked USDX 价格 (SUSDX)

USD

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 实时价格图表

$1.056
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-0.40%(1D)

今天 Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 的价格

今天 Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 的实时价格为 1.056 USD。目前其市值为 $ 700.38K USD。SUSDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stables Labs Staked USDX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 60.99K USD
- Stables Labs Staked USDX 当天价格变化为 -0.49%
- 其循环供应量为 663.76K USD

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Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 价格表现 USD

今天内，Stables Labs Staked USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005221253194021
在过去30天内，Stables Labs Staked USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0040135392
在过去60天内，Stables Labs Staked USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0078009888
在过去90天内，Stables Labs Staked USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0207269996264336

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.005221253194021-0.49%
30天$ -0.0040135392-0.38%
60天$ +0.0078009888+0.74%
90天$ +0.0207269996264336+2.00%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 价格分析

Stables Labs Staked USDX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.051
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$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 1.16
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+0.24%

-0.49%

+0.48%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 700.38K
$ 700.38K$ 700.38K

$ 60.99K
$ 60.99K$ 60.99K

663.76K
663.76K 663.76K

什么是Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

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Stables Labs Staked USDX (SUSDX) 资源

白皮书
官网

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SUSDX 兑换为当地货币

1 SUSDX 兑换 AUD
A$1.66848
1 SUSDX 兑换 GBP
0.81312
1 SUSDX 兑换 EUR
0.97152
1 SUSDX 兑换 USD
$1.056
1 SUSDX 兑换 MYR
RM4.65696
1 SUSDX 兑换 TRY
38.4384
1 SUSDX 兑换 JPY
¥156.31968
1 SUSDX 兑换 RUB
94.02624
1 SUSDX 兑换 INR
92.01984
1 SUSDX 兑换 IDR
Rp17,311.47264
1 SUSDX 兑换 PHP
60.4032
1 SUSDX 兑换 EGP
￡E.53.50752
1 SUSDX 兑换 BRL
R$6.10368
1 SUSDX 兑换 CAD
C$1.51008
1 SUSDX 兑换 BDT
128.44128
1 SUSDX 兑换 NGN
1,599.9984
1 SUSDX 兑换 UAH
43.57056
1 SUSDX 兑换 VES
Bs67.584
1 SUSDX 兑换 PKR
Rs296.03904
1 SUSDX 兑换 KZT
518.6544
1 SUSDX 兑换 THB
฿35.65056
1 SUSDX 兑换 TWD
NT$34.67904
1 SUSDX 兑换 CHF
Fr0.92928
1 SUSDX 兑换 HKD
HK$8.20512
1 SUSDX 兑换 MAD
.د.م10.27488
1 SUSDX 兑换 MXN
$21.39456