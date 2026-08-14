Stablecorp QCAD 今日价格

Stablecorp QCAD (QCAD) 今日实时价格为 $ 0.719145，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 QCAD 兑 USD 的汇率为 $ 0.719145 每 QCAD。

Stablecorp QCAD 目前市值在 $ 1,188,776 排名第 #-，流通供应量为 1.65M QCAD。过去 24 小时内，QCAD 的交易价格在 $ 0.717093（低点）和 $ 0.71932（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.736982，而历史最低价为 $ 0.702709。

短期表现方面，QCAD 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +0.73%。过去一天，总交易量达到 $ 126.82。

Stablecorp QCAD（QCAD）市场信息

市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 成交量（24H） $ 126.82$ 126.82 $ 126.82 完全稀释市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 流通量 1.65M 1.65M 1.65M 总供应量 1,653,040.54 1,653,040.54 1,653,040.54

Stablecorp QCAD 的当前市值为 $ 1.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 126.82。QCAD 的流通量为 1.65M，总供应量是 1653040.54，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.19M。