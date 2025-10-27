Stable Coin（SBC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.999674 $ 0.999674 $ 0.999674 24H最低价 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高价 24H最低价 $ 0.999674$ 0.999674 $ 0.999674 24H最高价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 历史最高 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 最低价 $ 0.997994$ 0.997994 $ 0.997994 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02%

Stable Coin（SBC）当前实时价格为 $0.999738。过去 24 小时内，SBC 的交易价格在 $ 0.999674 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。SBC 的历史最高价为 $ 1.005，历史最低价为 $ 0.997994。

从短期表现来看，SBC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 -0.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Stable Coin（SBC）市场信息

市值 $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M 流通量 2.37M 2.37M 2.37M 总供应量 2,367,163.228857 2,367,163.228857 2,367,163.228857

Stable Coin 的当前市值为 $ 2.37M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SBC 的流通量为 2.37M，总供应量是 2367163.228857，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.37M。