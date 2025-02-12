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sSUI 价格 (SSUI)

USD

sSUI (SSUI) 实时价格图表

$3.47
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-0.50%(1D)

今天 sSUI (SSUI) 的价格

今天 sSUI (SSUI) 的实时价格为 3.48 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SSUI 兑换 USD 的价格为实时更新。
sSUI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.79K USD
- sSUI 当天价格变化为 -0.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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sSUI (SSUI) 价格表现 USD

今天内，sSUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.010808822437901
在过去30天内，sSUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，sSUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，sSUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.010808822437901-0.30%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

sSUI (SSUI) 价格分析

sSUI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.42
$ 3.42$ 3.42

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

$ 4.87
$ 4.87$ 4.87

-0.47%

-0.30%

-9.45%

sSUI (SSUI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.79K
$ 5.79K$ 5.79K

0.00
0.00 0.00

什么是sSUI (SSUI)

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sSUI (SSUI) 资源

白皮书
官网

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SSUI 兑换为当地货币

1 SSUI 兑换 AUD
A$5.4984
1 SSUI 兑换 GBP
2.784
1 SSUI 兑换 EUR
3.3408
1 SSUI 兑换 USD
$3.48
1 SSUI 兑换 MYR
RM15.5208
1 SSUI 兑换 TRY
125.3496
1 SSUI 兑换 JPY
¥534.3888
1 SSUI 兑换 RUB
335.7504
1 SSUI 兑换 INR
300.7416
1 SSUI 兑换 IDR
Rp57,049.1712
1 SSUI 兑换 PHP
202.3968
1 SSUI 兑换 EGP
￡E.175.4964
1 SSUI 兑换 BRL
R$20.0448
1 SSUI 兑换 CAD
C$4.9416
1 SSUI 兑换 BDT
421.254
1 SSUI 兑换 NGN
5,209.56
1 SSUI 兑换 UAH
145.0812
1 SSUI 兑换 VES
Bs208.8
1 SSUI 兑换 PKR
Rs970.9548
1 SSUI 兑换 KZT
1,754.8944
1 SSUI 兑换 THB
฿118.668
1 SSUI 兑换 TWD
NT$114.2136
1 SSUI 兑换 CHF
Fr3.1668
1 SSUI 兑换 HKD
HK$27.1092
1 SSUI 兑换 MAD
.د.م34.9392