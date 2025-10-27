SquiggleStrategy（SQUIGSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00112617 $ 0.00112617 $ 0.00112617 24H最低价 $ 0.00120363 $ 0.00120363 $ 0.00120363 24H最高价 24H最低价 $ 0.00112617$ 0.00112617 $ 0.00112617 24H最高价 $ 0.00120363$ 0.00120363 $ 0.00120363 历史最高 $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 最低价 $ 0.00112617$ 0.00112617 $ 0.00112617 涨跌幅（1H） +0.19% 涨跌幅（1D） +4.10% 漲跌幅（7D） -11.78% 漲跌幅（7D） -11.78%

SquiggleStrategy（SQUIGSTR）当前实时价格为 $0.00120212。过去 24 小时内，SQUIGSTR 的交易价格在 $ 0.00112617 至 $ 0.00120363 之间波动，市场活跃度显著。SQUIGSTR 的历史最高价为 $ 0.00839806，历史最低价为 $ 0.00112617。

从短期表现来看，SQUIGSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.19%，过去 24 小时内变动为 +4.10%，过去 7 天内累计变动为 -11.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SquiggleStrategy（SQUIGSTR）市场信息

市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 957.67M 957.67M 957.67M 总供应量 957,671,207.2495024 957,671,207.2495024 957,671,207.2495024

SquiggleStrategy 的当前市值为 $ 1.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SQUIGSTR 的流通量为 957.67M，总供应量是 957671207.2495024，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.15M。