SPX6969（SPX6969）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00302399$ 0.00302399 $ 0.00302399 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.33% 涨跌幅（1D） +11.81% 漲跌幅（7D） +11.90% 漲跌幅（7D） +11.90%

SPX6969（SPX6969）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SPX6969 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SPX6969 的历史最高价为 $ 0.00302399，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SPX6969 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.33%，过去 24 小时内变动为 +11.81%，过去 7 天内累计变动为 +11.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SPX6969（SPX6969）市场信息

市值 $ 330.74K$ 330.74K $ 330.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 330.74K$ 330.74K $ 330.74K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,998,558.98507 999,998,558.98507 999,998,558.98507

SPX6969 的当前市值为 $ 330.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPX6969 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998558.98507，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 330.74K。