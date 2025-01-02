今天 Spring Staked SUI (SSUI) 的价格

今天 Spring Staked SUI (SSUI) 的实时价格为 4.44 USD。目前其市值为 $ 36.85M USD。SSUI 兑换 USD 的价格为实时更新。

Spring Staked SUI 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 17.90K USD

- Spring Staked SUI 当天价格变化为 +6.51%

- 其循环供应量为 8.30M USD

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