Sports Brackets 今日价格

Sports Brackets (BRACKETS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.12%。当前 BRACKETS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BRACKETS。

Sports Brackets 目前市值在 $ 171,220 排名第 #-，流通供应量为 998.92M BRACKETS。过去 24 小时内，BRACKETS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BRACKETS 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 7.33K。

Sports Brackets（BRACKETS）市场信息

市值 $ 171.22K$ 171.22K $ 171.22K 成交量（24H） $ 7.33K$ 7.33K $ 7.33K 完全稀释市值 $ 171.22K$ 171.22K $ 171.22K 流通量 998.92M 998.92M 998.92M 总供应量 998,922,291.1456844 998,922,291.1456844 998,922,291.1456844

Sports Brackets 的当前市值为 $ 171.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.33K。BRACKETS 的流通量为 998.92M，总供应量是 998922291.1456844，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 171.22K。